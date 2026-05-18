Sanatçılardan Tutuklu Gazetecilere Destek

18.05.2026 14:50
ÇGD, sanatçılar ve akademisyenlerden tutuklu gazetecilere destek mesajları paylaştı.

(ANKARA) - ÇGD, sosyal medya hesabından, gazetecilere yönelik davalara ilişkin sanatçı, yazar ve akademisyenlerin destek mesajlarını paylaştı. Açıklamalarda gazeteciliğin suç olmadığı vurgulanarak, tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması talep edildi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), sosyal medya hesabı üzerinden sanatçıların ve aydınların tutuklu gazetecilere yönelik destek mesajlarını paylaştı.

Matematikçi Ali Nesin, "Türkiye'de okumuş; okuyan, yazan, çizen ve hapse girmemiş, belli bir yaşa gelmiş kaç kişi tanıyorsunuz? Kemal Tahir, Nazım Hikmet, Aziz Nesin daha niceleri. Kaç yıldır devam ediyor bu? Başka türlü bir Türkiye mümkün değil mi, yazgımız mı bu? Hep böyle mi olacak?" diye sordu.

Türk Halk Müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz, "İsmail Arı gazetecidir. Gazetecilik suç değildir, gazetecileri serbest bırakın" dedi.

Gazeteci Faruk Bildirici "Eğer siyasi iktidarı destekliyor, onların propagandasını yapıyorsanız bu ülkede gazetecilik gerçekten çok konforlu bir iş. Cumhurbaşkanlığı uçağına binebilirsiniz, çakarlı araçlarla dolaşabilirsiniz ama eğer bağımsız gazetecilik yapmak istiyorsanız o zaman işiniz gerçekten çok zor. Her türlü baskıyı görebilirsiniz, işsiz kalabilirsiniz, hapse de atılabilirsiniz. Alican Uludağ ve İsmail Arı arkadaşlarımız da sırf bağımsız, eleştirel gazetecilik yaptıkları için bugün hapisteler. Onların bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sanatçı Levent Üzümcü mesajında "Sadece mesleklerini yaptıkları için Pınar Gayıp, Alican Uludağ, Merdan Yanardağ, İsmail Arı şu an cezaevinde bulunmaktalar. Bu insanlar bizim haber alabilme özgürlüğümüzü sonuna kadar savunan, gerçek haberin peşinde koşan gerçek gazetecilerdir. Bu insanlar yalan haber yapmadıkları, bizi aydınlattıkları için şu an içerideler. Lütfen buna duyarsız kalmayın" ifadelerine yer verdi.

Yazar Ahmet Ümit de "Özgür basın yoksa özgür bir ülke, demokrasi yoktur ama ne yazık ki hala ülkemizde gazeteciler yargılanmaya devam ediyor. Alican Uludağ ve İsmail Arı'nın mahkemeleri var. Gazetecilik suç değildir. Lütfen bu davalar artık düşsün, gazeteci arkadaşlarımız özgür kalsın ve mesleklerini özgür bir şekilde yürütebilsin" dedi.

Kaynak: ANKA

