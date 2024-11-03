Sanatla Doldurulan Mekan: GSF Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sanatla Doldurulan Mekan: GSF Etkinliği

Atatürk Üniversitesi'nde sanatla dolu bir mekan etkinliği yapıldı. Tiyatro ve çeşitli sanatlar sunuldu.

03.11.2024 20:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mekanı sanata dönüştürme etkinliği

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi binasında topyekün sergi

ERZURUM - Filistin katliamını konu edinen Vaveyla adlı bir tiyatro oyunuyla açılışı yapılan Güz dönemi "Mekanı sanata dönüştürme etkinliği" Güzel Sanatlar Fakültesi binasında gerçekleştirildi.

Güzel Sanatlar Fakültesi binasının hemen her alandaki sanat eserleri ve sanat etkinlikleriyle donatıldığı şenlikte, Resim, Grafik, Geleneksel Türk Sanatları, Tekstil ve Moda, Seramik, Heykel, Fotoğraf, Sahne Sanatları ve Müzik bölümlerinin sanatçı-akademisyenleri ile öğrencilerinin çalışmaları yer aldı. GSF binasını adeta bir sanat sergi salonuna dönüştüren etkinlikte çeşitli performatif çalışmalar da gerçekleştirildi.

GSF binası sanatın kuşatması altında

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Bünyamin Aydemir, fakültedeki her bölümün ortak katılımıyla gerçekleştirilen bu etkinliklerde mekanı sanatla ve sanat eserleriyle kimliklendirdiklerini belirterek, "amacımız fakültemiz binasına giren herkesin sanatla tanışmasını, sanatla yüzleşmesini, sanatla iç içe olup sanatla soluklanmasını sağlamaktır. Özellikle öğrencilerimizin sanatın kuşattığı bir mekanda eğitim alması bizler için hem çok değerli hem de çok gereklidir. Barbarların, katillerin, zalimlerin, soykırımcıların kuşatması altında bulunan dünyamıza nazire yaparcasına bizler de yaşadığımız bu binayı sanatın kuşattığı bir mekana dönüştürdük. Emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Kültür Sanat, Etkinlikler, Erzurum, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sanatla Doldurulan Mekan: GSF Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:01 Trabzonspor-Fenerbahçe maçına damga vuran pozisyon Trabzonspor-Fenerbahçe maçına damga vuran pozisyon
18:56 Çorum’daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu Çorum'daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu
18:02 Ankara’da “Ebru Gündeş konseri“ krizi Mansur Yavaş’a bir tepki de Özgür Özel’den Ankara'da "Ebru Gündeş konseri" krizi! Mansur Yavaş'a bir tepki de Özgür Özel'den
16:28 Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 52 ülkeden, ’’İsrail’e silah sevkiyatını durdurun’’ çağrısı Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 52 ülkeden, ''İsrail'e silah sevkiyatını durdurun'' çağrısı
15:49 BBP Genel Başkanı Destici: Anayasa değişikliği olmazsa 2027’de erken seçime gidilebilir BBP Genel Başkanı Destici: Anayasa değişikliği olmazsa 2027'de erken seçime gidilebilir
14:17 Real Madrid’in Ancelotti kararı Arda’yı da mahvedecek Real Madrid'in Ancelotti kararı Arda'yı da mahvedecek
14:13 ’’Diva’’ Bülent Ersoy’dan dans şov ''Diva'' Bülent Ersoy'dan dans şov
14:02 Türkiye savunma sanayi ihracatında rekor kırdı Türkiye savunma sanayi ihracatında rekor kırdı
13:56 Jennifer Lopez Trump’a sert çıktı: ’’Bu topraklar hepimizin’’ Jennifer Lopez Trump'a sert çıktı: ''Bu topraklar hepimizin''
13:55 Sapık milyarder Epstein’in Trump ile ilgili ses kaydı sızdırıldı Sapık milyarder Epstein'in Trump ile ilgili ses kaydı sızdırıldı
13:42 ’’Dünyanın en çekici paraşütçüsü’’ gökyüzünde evlendi ''Dünyanın en çekici paraşütçüsü'' gökyüzünde evlendi
13:26 Trenin önüne atlayarak intihar girişiminde bulunan hemşire, kendisini kurtaran makinist ile evlendi Trenin önüne atlayarak intihar girişiminde bulunan hemşire, kendisini kurtaran makinist ile evlendi
13:17 Fenerbahçe’nin borcu belli oldu Fenerbahçe'nin borcu belli oldu
13:17 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı
13:07 Depremde üzerine minare devrilen evdeki zararı kimin karşılayacağı belli oldu Depremde üzerine minare devrilen evdeki zararı kimin karşılayacağı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2024 21:05:01. #1.12#
SON DAKİKA: Sanatla Doldurulan Mekan: GSF Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.