Sanatla Filistin\'e Destek: \'Dayan Filistin\' Eseri Tanıtıldı

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Ses sanatçısı Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Anasanat Dalı son sınıf öğrencilerinin hazırladığı, Filistin'de yaşanan acı ve umudu ele alan "Dayan Filistin" eseri dinleyiciye sunuldu.

Sözlerini ses sanatçısı Aylin Şengün Taşçı'nın kaleme aldığı, bestesini Murat Süngü'nün yaptığı eser, Palet Türk Müziği İlkokulu'nda gerçekleşen toplantıda tanıtıldı.

Taşçı ile öğrenciler video gösteriminin ardından eseri canlı olarak yorumladı.

"Bu zulüm bitecek, bu zalim çökecek"

AA muhabirine açıklamada bulunan Taşçı, bir müzisyenin dünyada yapması gereken çok önemli bir misyonu olduğunu vurgulayarak, "Sanat her zaman her tür duygunun ifade aracıdır. 'Dünyanın yaşadığı bu zulüm, vahşet, savaş atmosferini sanatla nasıl daha geniş kitlelere duyurabiliriz' sorusunun cevabını düşündükten sonra ortaya çıkardığımız bir proje. Gençlerin bu projeye verdiği destek, Türkiye'nin genç neslinin de konuya duyarlılığını ortaya koyuyor." dedi.

Öğrencilerin projenin her anında duygularını, yüreklerini ortaya koyduğunu belirten Taşçı, "Şu anda da bu projeyle kliple ulaşabildiğimiz kadar geniş kesimlere 'Biz Gazze halkının yanında ve savaşın her zaman karşısındayız.' inancını ve düşüncesini vermek istiyoruz. Çocukların ölmesini, insanların zulme uğramasını istemiyoruz. Masumların yanındayız ve inanıyoruz ki bu zulüm bitecek, bu zalim çökecek." ifadelerini kullandı.

"Sanat insanların bir haykırışı aslında"

Vokalist Neslihan Küçükköken de hislerinin çok yoğun olduğunu dile getirerek, "Bu bir insanlık meselesi. Gazze'de yaşanan bu vahşeti, dini, dili, mezhebi, kültürü, görgüsü ne olursa olsun, vicdan sahibi her insanın yüreğinde taşıdığını hissediyorum. Bu anlamda İstanbul Üniversitesi Türk Müziği Ana Sanat Dalı olarak Aylin Şengül Taşçı hocamızın yönetiminde bir duruş sergilemek istedik. Hepimiz gönülden geldik ve bu projeye katkı sağlamak istedik. Dilerim sesimiz duyulur. Bu projenin başından beri çok yoğun duygular içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Sanatın insanları, kitleleri bir araya getiren çok önemli bir güç olduğunu aktaran Küçükköken, "Sanat insanların bir haykırışı aslında. Müziğin dili bu anlamda çok önemli. Bir farkındalık oluşturacağımıza inanıyorum. Bu niyetle amaçla bu projenin içinde yer aldık. Bu sesin ulaştığı her insan bu süreci bir kere daha sorgulayacaktır. Hocamız böyle bir projeyi düşündüğünden bizlere bahsetti. Biz de gönülden katkı sağlamak istedik. Projeyi 8 aylık bir süreçte hazırladık." diye konuştu.