Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ergene Kaymakamlığını ziyaret etti - Son Dakika
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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ergene Kaymakamlığını ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ergene Kaymakamlığını ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Ergene Kaymakamlığını ziyaret etti. Ziyarette, Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal ve Çorlu Ticaret Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdim Noyan da yer aldı.

24.05.2024 10:03
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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Ergene Kaymakamlığını ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İnan'ı Vali Recep Soytürk, Ergene Kaymakamı Kadir Duman ve protokol üyeleri karşıladı.

Ardından Bakan Yardımcısı İnan ve Vali Soytürk, ilçenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görev alanına giren konularıyla ilgili bir süre görüştü.

Ziyarette, Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal ve Çorlu Ticaret Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdim Noyan da yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ergene Kaymakamlığını ziyaret etti - Son Dakika

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