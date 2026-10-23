Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, TOGG kampüsünde T6X ve T10F çalışmalarını inceledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, TOGG kampüsünde T6X ve T10F çalışmalarını incelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TOGG kampüsünde T6X ve T10F 4More Kehribar çalışmalarını inceledi. Kacır, tesisin günde 375 araç ürettiğini ve 10 çalışana 1 robot düştüğünü belirtti.
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TOGG Üretim ve Teknoloji Kampüsü'nü ziyaret etti.
Bakan Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TOGG Üretim ve Teknoloji Kampüsü'nde önümüzdeki yıl satışa sunulacak olan T6X ile bugün tanıtımı yapılan T10F 4More Kehribar serisine yönelik çalışmaları inceledik. 10 çalışana 1 endüstriyel robot ortalaması ile otomotiv sektörümüzün en dijital altyapısına sahip tesisi olan TOGG, günde 375 araç üretim hızıyla yoluna güçlü şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA
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