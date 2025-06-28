Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türkiye'nin Antarktika'da daha aktif rol oynamaya hazırlandığını söyledi Açıklaması - Son Dakika
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türkiye'nin Antarktika'da daha aktif rol oynamaya hazırlandığını söyledi Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türkiye\'nin Antarktika\'da daha aktif rol oynamaya hazırlandığını söyledi Açıklaması
28.06.2025 09:14
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Antarktika'da daha aktif rol oynamaya hazırlandığını belirterek, hedeflerinin Antarktika Antlaşmalar Sistemi'nde danışman ülke statüsünü elde edebilmek olduğunu söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Antarktika'da daha aktif rol oynamaya hazırlandığını belirterek, hedeflerinin Antarktika Antlaşmalar Sistemi'nde danışman ülke statüsünü elde edebilmek olduğunu söyledi.

İtalya'nın ev sahipliği yaptığı 47. Antarktika Antlaşması İstişare Toplantısı (ATCM) için Milano'da bulunan Bakan Kacır, Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu'nda Antarktika Antlaşması Danışman Ülkeleri'nin heyet başkanlarına yönelik resepsiyon verdi.

Resepsiyonda 28 ülkenin temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Kacır, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son yıllarda Antarktika'ya yönelik çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

"Şimdiye dek edindiğimiz bilimsel uzmanlık, diplomatik birikim ve kurumsal olgunluk temelinde Türkiye, Antarktika Antlaşması kapsamında danışman ülke statüsü başvurusunu yapmaya hazırlanıyor." diyen Kacır, bu adımın bu kıtanın geleceğinde daha aktif rol üstlenmelerini sağlayacağını ve sahip olduklarını daha fazla paylaşmaları için yeni fırsatlar sunacağını söyledi.

Resepsiyonda konuklara Türkiye'nin Antarktika'daki bilimsel çalışmalarının anlatıldığı video gösterildi, Türk mutfağının öne çıkan lezzetlerinden ikram edildi.

"İnsanlığın geleceğinde Antarktika'nın çok önemli bir rolü olacak"

Milano'da ATCM'ye yönelik temaslarını AA muhabirine değerlendiren Bakan Kacır, "Malumunuz Antarktika, beyaz kıta, aslında insanlığın geleceği için çok büyük bir kıymet taşıyor. Hem bilimsel araştırmalar hem stratejik çalışmalar için insanlığın geleceğinde Antarktika'nın çok önemli bir rolü olacak. Türkiye olarak bizler de bu süreçte özellikle bilimsel araştırma çalışmalarını önceliklendiriyoruz." dedi.

Kacır, Türk bilim insanlarının 2017'den bu yana Antarktika'ya seferler düzenlediğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Aynı zamanda Kuzey Kutbu'na, arktike seferler gerçekleştiriyoruz. Şimdiye kadar 200'den fazla bilim insanımız, 150'den fazla bilimsel araştırma projesini bu seferlerde icra etme imkanı buldu. Son yıllarda lise öğrencilerimizi de TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK eliyle gerçekleştirdiğimiz kutup araştırmaları yarışmasında derece elde eden öğrencilerimizi de yine bu seferlere dahil ediyor ve onların da araştırma vizyonlarının kutuplara uzanmasını mümkün kılıyoruz."

Bakan Kacır, Türkiye'nin Antarktika bağlamındaki hedeflerine işaret ederek, "Tabii Türkiye olarak hedefimiz, Antarktika Antlaşmalar Sistemi'nde danışman ülke statüsünü elde edebilmek. Bunun için diğer ülkelerle ortak çalışmalarımızı çok önemsiyoruz. Bizim seferlerimize, bilimsel araştırma çalışmalarımıza diğer ülkelerden bilim insanlarının katılımı ve bizim bilim insanlarımızın da diğer ülkelerin araştırma programlarına dahil olması konusunda karşılıklı çalışmalar yürütüyoruz. 13 ülkeyle bu konuda ortaklaşa çalışmalar yürütmek üzere mutabakat zabıtları imzaladık." diye konuştu.

Bugün Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu'nda ilgili ülke temsilcilerini ağırladıklarını anlatan Kacır, "Onlara özellikle Türkiye'nin kutup vizyonunu, Antarktika vizyonunu anlatmak, bu vizyon kapsamında ortaya koymayı hedeflediğimiz uluslararası işbirliklerinden söz etme imkanı bulduk. Ümit ediyorum ki önümüzdeki dönemde, yakın gelecekte Türkiye olarak uluslararası arenada Antarktika başlıklı çalışmalarda da daha görünür adımlar atma imkanına sahip olacağız." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin bilimsel araştırma vizyonu, Türkiye'nin sınırlarından ibaret değil"

Bakan Kacır, Türkiye'nin hem kutup bölgelerinde hem de uzay çalışmalarıyla bilimsel vizyonunu genişlettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hedefimiz, Antarktika'ya bir Türk bilim üssü kurmak ve bu üste hem Türk bilim insanlarının hem diğer ülke bilim insanlarının beyaz kıtanın ve insanlığın geleceğine yönelik özellikle iklim değişikliği başlığında araştırmalar, bilimsel çalışmalar yürütmesine ev sahipliği yapmak. Türkiye'nin bilimsel araştırma vizyonu, Türkiye'nin sınırlarından ibaret değil. Malumunuz gerek uzay çalışmalarıyla gerek kutup çalışmalarıyla bu vizyon hem yeryüzünde hem ötesinde çok daha ileri düzeylere erişmiş durumda. Bundan da büyük bir mutluluk duyuyoruz."

Türk bilim insanlarının engin vizyonla küresel düzeyde etki uyandıracak çalışmalar yapmasının Türkiye için çok değerli olduğunu vurgulayan Bakan Kacır, "Halihazırda danışman ülke statüsünde olmayan gözlemci üyeler arasında Türkiye, Antarktika başlıklı bilimsel çalışmalarda açık ara lider konumunda. Bu da önümüzdeki dönemde Türkiye'nin danışman üye olması konusunda en büyük gücümüz." dedi.

Kacır, TÜBİTAK çatısı altında faaliyet gösteren Kutup Araştırmaları Enstitülerinin öncülüğünde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği hedefler doğrultusunda Türkiye'yi kutup çalışmalarının öncü ülkeleri arasında konumlandırmak üzere gayretlerini sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türkiye'nin Antarktika'da daha aktif rol oynamaya hazırlandığını söyledi Açıklaması - Son Dakika

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