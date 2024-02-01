 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ile görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ile görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'ı bakanlıkta misafir etti. İkili, haberleşme ve teknoloji alanındaki konuları görüştü ve iş birliğini geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

01.02.2024 20:37  Güncelleme: 20:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüştü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'ı bakanlığımızda misafir ettik. İlk milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT-6A'dan, ilk insanlı uzay misyonu görevimize kadar haberleşme ve teknoloji alanındaki birçok konuyu istişare ettik. Bakanlıklarımız arası iş birliğini ve koordinasyonu geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

'HAVADA, KARADA, DENİZDE, UZAYDA, SİBER DÜNYADA'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Havada, karada, denizde, uzayda, siber dünyada. Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'mızla yürüttüğümüz projeleri gözden geçirdik. Birlikte başlatacağımız yeni projeleri istişare ettik. Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu ve ekibine ülkemize kazandırdıkları dev yatırımlarda yerli ve milli sanayimize, teknoloji ve girişimcilik ekosistemimize sundukları katkı için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Mehmet Fatih Kacır, Ulaşım, Teknoloji, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ile görüştü - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 20:56:22. #1.12#
SON DAKİKA: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement