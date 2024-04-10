Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, huzur, barış, adalet ve merhamet dileğinde bulundu.
Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Huzurun, barışın, adaletin, merhametin hakim olduğu bir dünyaya bir adım daha yaklaşmak duasıyla. Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun."
Son Dakika › Güncel › Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı - Son Dakika
Hakkari Valisi Ali Çelik, Ulu Camii çıkışında vatandaşlarla sohbet ederek çocuklara bayram harçlığı dağıttı. Vali Çelik, cami çıkışında bayramını kutladığı çocuklara harçlık vererek onların sevincine ortak oldu. Ayrıca Türk Kızılay Hakkari Şubesi tarafından da cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı ve bu hizmet vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.
Ubisoft, Star Wars Outlaws oyununun resmi fragmanını yayınladı ve oyunun hikaye ve ana karakterleri hakkında detayları paylaştı. Oyun, Massive Entertainment tarafından geliştiriliyor ve 30 Ağustos 2024'te çıkış yapacak.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatili dönüşü İstanbul ve Ankara'da trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici, tanker cinsi araçların 15 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar söz konusu şehirler istikametinde ilerlemesine izin verilmeyeceğini duyurdu.
Afyonkarahisar'da bayram tıraşını son güne bırakan birçok vatandaş, yoğunluktan dolayı bayramı berber koltuğunda karşıladı. Berberler gece geç saatlere kadar yoğun bir şekilde çalışırken, vatandaşlar tıraşlarını bayram namazı saatine kadar yaptırdılar.
Göztepe, Stanimir Stoilov yönetiminde çıktığı 17 lig maçında 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak önemli bir başarıya imza attı. Bulgar teknik adam, sarı-kırmızılarda maç başına 2.29 puan ortalaması yakaladı. Stoilov'un gelmesiyle birlikte Göztepe, golcü bir takıma dönüşerek 37 gol kaydetti.
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