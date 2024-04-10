Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı - Son Dakika
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, huzur, barış, adalet ve merhamet dileğinde bulundu. Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, huzurun, barışın, adaletin ve merhametin hakim olduğu bir dünyaya bir adım daha yaklaşmak duasıyla Ramazan Bayramı'nın mübarek olmasını diledi.

10.04.2024 10:01  Güncelleme: 10:03
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, huzur, barış, adalet ve merhamet dileğinde bulundu.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Huzurun, barışın, adaletin, merhametin hakim olduğu bir dünyaya bir adım daha yaklaşmak duasıyla. Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı - Son Dakika

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