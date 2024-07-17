Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tunceli'de Rafting Türkiye Kulüpler Kupası açılış seremonisine katıldı

Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tunceli'de düzenlenen Rafting Türkiye Kulüpler Kupası açılış seremonisine katıldı.

Bakan Kacır, kentteki bazı açılış ve imza törenlerine katıldıktan sonra beraberindekilerle Munzur Doğa Sporları Kamp Eğitim Merkezi'ne geçti.

Burada görevliler tarafından karşılanan Kacır, rafting sporcularıyla sohbet ettikten sonra Rafting Türkiye Kulüpler Kupası yarışlarının startını verdi.

İlk yarışlarda dereceye girenlere ödüllerini de veren Kacır, Pülümür Vadisi'ndeki doğa harikası Ağlayan Kayalar ile Fırat Kalkınma Ajansının desteğiyle kurulan Alternatif Kamping alanını da ziyaret etti.