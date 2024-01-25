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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonunda 'VOKALKORD' deneyini paylaştı - Son Dakika
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonunda 'VOKALKORD' deneyini paylaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'VOKALKORD' deneyi ile mikro yerçekimi ortamında ortaya çıkan rahatsızlıkların sesteki frekans değişimleri ile tespit edilebilir mi sorusunun cevabını aradıklarını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonunda \'VOKALKORD\' deneyini paylaştı
25.01.2024 - 20:50,  Güncelleme: 20:51
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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonunda 'VOKALKORD' isimli deneyin yanıtımını paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deney 4: 'VOKALKORD' Türk Uzay Bilim Misyonundaki onüç deneyden biri olan 'VOKALKORD' deneyi ile; 'Mikro yerçekimi ortamında ortaya çıkan rahatsızlıklar sesteki frekans değişimleri ile tespit edilebilir mi?' sorusunun cevabı aranıyor" dedi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonunda 'VOKALKORD' deneyini paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonunda 'VOKALKORD' deneyini paylaştı - Son Dakika
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