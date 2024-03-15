Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Türkiye Havacılıkta Önemli Başarılara İmza Atıyor - Son Dakika
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Türkiye Havacılıkta Önemli Başarılara İmza Atıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Türkiye Havacılıkta Önemli Başarılara İmza Atıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin havacılık alanında önemli başarılara imza attığını belirterek, her yıl yeni projelerle gökyüzüne Türk'ün imzasını attıklarını söyledi. Bakan Kacır, Türkiye'nin uzay alanında da başarı hikayesi yazabilecek bir kabiliyete sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin milli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı uzaya göndereceklerini ve aya erişmeyi hedeflediklerini açıkladı.

15.03.2024 17:34
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Biz havacılıkta neredeyse hiçbir ülkenin yapamayacağı ölçüde hızlı araştırma ve geliştirme projeleri gerçekleştiriyor ve neredeyse her yıl gökyüzüne Türk'ün yeni bir imzasını atıyoruz." dedi.

Bakan Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Edirne Gençlik Buluşması programına katıldı.

Kacır, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin 2000'li yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesiyle milli teknoloji hamlesi yolculuğuna çıktığını ve peşi sıra gökyüzüne imzasını atan projeleri gerçekleştirdiğini belirtti.

Havacılıkta Türkiye'nin önemli başarılara imza attığının altını çizen Kacır, "Biz havacılıkta neredeyse hiçbir ülkenin yapamayacağı ölçüde hızlı araştırma ve geliştirme projeleri gerçekleştiriyor ve neredeyse her yıl gökyüzüne Türk'ün yeni bir imzasını atıyoruz. Bayraktar TB2 ve TB3, ANKA, AKSUNGUR, AKINCI, ANKA 2, ANKA 3, KIZILELMA, HÜRKUŞ, HÜRJET, ATAK, ATAK 2, GÖKBEY ve KAAN. Bunların hepsi sizler gibi gencecik Türk bilim insanlarının gökyüzüne attığı imzalardır." dedi.

Kacır, Türkiye'nin 20. yüzyılda bir havacılık ülkesi olma yönündeki çalışmalarının çeşitli nedenlerle engellendiğini anlattı.

-"İlk milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı uzaya göndereceğiz"

Türkiye'nin 2000'li yıllarda ortaya koyduğu iradeyle dünyaya parmak ısırtacak başarı hikayelerinin ortaya çıktığını vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Uzay alanında da havacılığa benzer bir başarı hikayesi ortaya çıkarmak. Bunu başarabilecek imkan ve kabiliyete sahibiz. Bunu başarabilmek başarabilecek bir birikimimiz ve tecrübemiz var. Uydularını üretebilen bir ülkeyiz. Görüntüleme uydularımızı son yirmi yılda adım adım yerli ve milli olarak üretmeyi başardık. Önce bir ortak üretim projesiyle BİLSAT ile başladık. Sonra RASAT'ı yerli olarak ürettik. Sonra GÖKTÜRK uydusunu ürettik.

Nihayetinde yüksek çözünürlüklü İMECE görüntüleme uydusunu kendi mühendislerimizin eseri olarak geliştirdik, ürettik. Hala İMECE'den istifade ediyoruz. Şimdi önümüzdeki aylarda ilk milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı uzaya göndereceğiz. Böylelikle ülkemiz haberleşme uydularını kendi imkanlarıyla geliştirebilen on ülkeden biri olacak Türkiye. Bütün bunlar uzay alanında muazzam tecrübeler, kazanımlar getirdi Türkiye'ye. Her seferinde hedefi daha öteye koyuyoruz. İMECE yaklaşık 600 kilometrede görev yapan yaklaşık 600 kilogramlık bir görüntüleme uydusu. Türksat 6A ise 36 bin kilometrede görev yapan 4.5 tonluk bir haberleşme uydusu. "

"380 bin kilometre ötedeki aya erişmeyi hedefliyoruz"

Bakan Kacır, Türkiye'nin Milli Uzay Programı'yla aya erişmeyi hedeflediklerini, bunu başaracak güçte olduğunu belirtti.

Türkiye'nin roket teknolojilerinde de iddiasını yükseltmek istediklerini ifade eden Kacır, "Hibrit roket teknolojisinde Türkiye dünyada en ileri düzeyde çalışmalar yapan 4 ülkeden biri. Kendi roket teknolojimizle inşallah bu sefer 380 bin kilometre ötedeki aya erişmeyi hedefliyoruz. Bütün bunlar adım, adım emek vererek oluyor. Ama en çokta sağlam bir irade sayesinde mümkün oluyor." dedi.

Türkiye'nin insanlı uzay araştırmalarına başlayacağını açıklamasının ardından ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'yı Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdiklerini hatırlatan Kacır, Gezeravcı'nın orada Türk bilim insanları tarafından hazırlanan 13 bilimsel deneyi tamamlayarak büyük bir başarıyla ülkesine döndüğünü söyledi.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Bakan Kacır, "Sevgili kardeşlerim biz istiyoruz ki nasıl Gezeravcı'nın yolculuğu gökyüzünün sınırlarını aştı, sizlerin hayallerinizin hedeflerinizin sınırları da ufkun ötesine geçsin." dedi.

Programda Edirne Valisi Yunus Sezer ve Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Bakan Kacır ve Gezeravcı gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

Mehmet Fatih Kacır, Türkiye, Türksat, Uzay, Havacılık, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Türkiye Havacılıkta Önemli Başarılara İmza Atıyor - Son Dakika

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