Sancaktepe Belediye Başkanı AK Parti dönemine ilişkin hesaplaşacağını açıkladı - Son Dakika
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Sancaktepe Belediye Başkanı AK Parti dönemine ilişkin hesaplaşacağını açıkladı

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Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, AK Parti döneminde yapılan ihaleler ve borçlanmalarla ilgili hesaplaşacaklarını söyledi.

06.07.2024 14:31  Güncelleme: 15:46
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Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) 31 Mart'ta AKP'den CHP'ye geçen, AK Parti döneminde yapılmış şatafatlı makam katı tartışması ve 2 milyar liralık borçla gündem olan Sancaktepe'de'den dikkati çeken bir açıklama daha geldi. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, AK Parti dönemine ilişkin bilgiler paylaştı. Yeğin, "Geçmiş yöneticilerle hiç uğraşmadık uğraşmayacağız anlamına gelmiyor. Bu ihaleleri verenler bu üsulsuz ödemeleri yapanlar seçime 3 gün kala bu belediyeyi 300, 400 milyon borçlandıranlar. Belediyenin neredeyse yedi, sekiz aylık bütçesini iki ayda hiç edenler hepsi ile ilgili hesaplaşacağız arkadaşlar" dedi.

Daha önce AK Parti döneminde yapılmış şatafatlı makam katı ve 2 milyarlık borcuyla tartışmalara konu olan Sancektepe'nin borçları Belediye Başkanı Alper Yeğin başkanlığında toplanan belediye meclisinde bir kez daha gündeme geldi.  Belediyenin borçlandırılmasıyla ilgili bilgi veren  Yeğin, şunları söyledi:

"Geçmiş yöneticilerle hiç uğraşmadık uğraşmayacağız anlamına gelmiyor. Bu ihaleleri verenler bu üsülsuz ödemeleri yapanlar seçime 3 gün kala bu belediyeyi 300, 400 milyon borçlandıranlar. Belediyenin neredeyse yedi, sekiz aylık bütçesini iki ayda hiç edenler hepsi ile ilgili hesaplaşacağız arkadaşlar. 45 milyon lira Cumhurbaşkanlığına seçim yardımı gelmiş. O seçim yardımını bunu seçim için kullanın, seçimi kazanın diye gönderen Cumhurbaşkanlığının parasını hangi firmalara aktarmışlar. Hangi firmalaradan nerelere aktarmışşlar bunların hepsinin hesabını soracağız. Biz bunların hepsinin tespitini yapıyoruz, yapacağız bu yoğunluktan uğraşmıyoruz, ilgilenmiyoruz düşüncesiyle algı da oluşmasın. Hepsi ile birebir, geçmişi 2010, 2009 kadar bu belediyenin yaptığını herkese, topluma anlatacağız"

2 milyar liralık borç listesi belediye binasına asılmıştı

İstanbul Sancaktepe Belediyesi'nin borç tablosu belediye binasına, seçimlerin ardından 16 Nisan'da asılmıştı.  AK Parti'nin 15 yıl yönettiği belediyenin yaklaşık 2 milyar TL borçla devredildiği ortaya çıkmış, CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Emre Yılmaz borç tablosunu, "Bir yağmanın Sancaktepe halkına ağır bilançosu" sözleriyle paylaşmıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sancaktepe Belediye Başkanı AK Parti dönemine ilişkin hesaplaşacağını açıkladı - Son Dakika

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