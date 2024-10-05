Sancaktepe Belediye Başkanı Yeğin, İlk 6 Ayda Yapılanları Tanıttı - Son Dakika
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Sancaktepe Belediye Başkanı Yeğin, İlk 6 Ayda Yapılanları Tanıttı

Sancaktepe Belediye Başkanı Yeğin, İlk 6 Ayda Yapılanları Tanıttı

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, 6 aylık hizmet dönemini değerlendirerek halka sunum yaptı. Gerçekleştirilen projeleri ve hala devam eden çalışmaları anlattı.

05.10.2024 10:58  Güncelleme: 11:41
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(İSTANBUL) - Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, ilçede gerçekleştirdikleri hizmetleri ve projeleri, "Hizmet Yolunda İlk 6 Ay" tanıtım programında kamuoyuna ile paylaştı. Yeğin, "Halkın her şeyi bilmesi, bize yüklenen sorumluluğu daha iyi anlamamıza ve desteği daha çok hissetmemize yardımcı oluyor" dedi.

Sancaktepe Belediyesi'nin "Hizmet Yolunda İlk 6 Ay" programına, Başkan Yeğin'in yanı sıra Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Emre Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, ilçede görev yapan muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.

Program, belediyenin ilk 6 ayda gerçekleştirdiği hizmetleri içeren sunumla başladı. Yeğin, sunumunda mali yapı, tamamlanan projeler, devam eden projeler, projeleri tamamlanmış ancak yapımı planlanan projeler ve 6 aylık istatistiksel veriler olmak üzere katılımcılara beş ana başlık altında detaylı bilgi verdi. Yeğin, tamamlanan ve devam eden çalışmalarla, ilçede planlanan yeni yatırımlar hakkında da konuştu.

Özellikle 31 Mart sonrası yaşanan değişim sürecinin ardından ilçede önemli projelere imza attıklarını belirten Yeğin, şunları kaydetti:

"İlk 100 günde 20 projenin temelini attık"

"Sancaktepe ilçemizde yapmış olduğumuz projelerimiz var. 10 Temmuz itibarıyla ilk 100 günde 20 projenin temelini attık. Bu projelerden yaklaşık sekiz tanesinin inşaat çalışmalarını tamamladık ve Sancaktepe halkımızın hizmetine açtık. Şu an aktif olarak devam eden 29 ayrı noktada inşaat çalışmalarımız var. Kütüphaneler, kreşler, sağlık ocakları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, parklar, halı sahalar, semt poliklinikleri ve çok amaçlı yapılan taziye evimiz gibi projelerimiz sürüyor. Sancaktepe'de çok ciddi bir değişim süreci yaşıyoruz. Park, bahçeler, fen işleri, temizlik ve cenaze hizmetlerimiz kesintisiz devam ediyor. Önümüzde uzun bir dönem var. Bu süreçte Sancaktepe'yi İstanbul ve Türkiye'nin en yaşanabilir ilçesi yapma iddiasındayız. Kent meydanları, metro projeleri, ulaşım yolları, yaşam vadileri, kütüphaneler ve kreşlerle örnek bir ilçe olacağız. Halkımıza hem yaptıklarımızı hem de yapacaklarımızı anlatacağız. Belediye olarak ne durumda olduğumuzu, nereden nereye geldiğimizi ve nereye götürmek istediğimizi komşularımızla paylaşacağız. Ne kadar şeffaflaşırsak o kadar rahatlıyoruz. Halkın her şeyi bilmesi, bize yüklenen sorumluluğu daha iyi anlamamıza ve desteği daha çok hissetmemize yardımcı oluyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sancaktepe Belediye Başkanı Yeğin, İlk 6 Ayda Yapılanları Tanıttı - Son Dakika

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