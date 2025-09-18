Sancaktepe Belediyesi, İSTAÇ ile İklim Değişikliğiyle Mücadele Protokolü İmzaladı - Son Dakika
Sancaktepe Belediyesi, İSTAÇ ile İklim Değişikliğiyle Mücadele Protokolü İmzaladı

18.09.2025 10:25
Sancaktepe Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSTAÇ ile iş birliği protokolü imzalayarak Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'nı (SECAP) hayata geçiriyor. Protokol, karbon emisyonlarının azaltılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının teşvik edilmesini hedefliyor.

Sancaktepe Belediyesi, iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilir bir gelecek hedefi doğrultusunda önemli bir iş birliğine imza attı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İSTAÇ ile yapılan protokol kapsamında Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) hayata geçiriliyor. İSTAÇ Genel Müdürü Fatih Uğur ve Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in imzasıyla resmileşen iş birliği, ilçenin çevre vizyonuna katkı sağlarken, İstanbul genelinde iklim dostu uygulamaların yaygınlaşmasına da öncülük edecek.

SECAP ile hedeflenen başlıklar

-Karbon emisyonlarının azaltılması: Kentte enerji verimliliğinin artırılması, yeşil ulaşım alternatiflerinin geliştirilmesi ve hava kalitesinin yükseltilmesi.

-Yenilenebilir enerji kaynaklarının teşviki: Güneş, rüzgar ve biyokütle gibi temiz enerji kaynaklarının Sancaktepe'de kullanımının artırılması.

-İklim değişikliğine karşı dirençli bir şehir oluşturulması: Altyapı, çevre ve şehir planlamasında iklim krizine karşı dayanıklı projelerin hayata geçirilmesi.

"Çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz"

İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Alper Yeğin, atılan adımın yalnızca bugünü değil, geleceği de güvence altına aldığını vurguladı.

Yeğin, "İklim değişikliğinin etkilerini her geçen gün daha fazla hissediyoruz. Bugün imzaladığımız bu protokol, sadece ilçemiz için değil İstanbul'un tamamı için önemli bir dönüm noktasıdır. Karbon salınımını azaltmak, yenilenebilir enerjiye yönelmek ve iklim dostu projeler geliştirmek, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli mirastır. Gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir Sancaktepe ve İstanbul hedefimize bir adım daha yaklaştık. Çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

