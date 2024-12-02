Sancaktepe Belediyesi Yeni Projelerle İlçenin Çehresini Değiştiriyor

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(İSTANBUL)- Sancaktepe Belediyesi, yakın zamanda 10 bin metrekare yeni park, 3 Yuvamız Sancaktepe Kreşi, 1 Aile Sağlığı Merkezi, 1 Sosyal Tesis, 1 İletişim Merkezi, 8 yeni parkı ve içinde futbol, basketbol ve voleybol sahasının olduğu spor merkezini vatandaşların hizmetine sunacak.

Sancaktepe Belediyesi, ilçenin çehresini değiştirecek ve vatandaşların yaşam kalitesini artıracak yeni projeleri hayata geçirmek için kolları sıvadı. Eğitimden çevreye, kültürden spor alanlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bu projeler, ilçenin modern ve yaşanabilir bir yer olma yolunda önemli bir adım atmasını sağlayacak. Sancaktepe Belediyesi tarafından hayata geçirilecek projelerin temel atma töreni aralık ayında İstanbul Büyükşrhir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımı ile gerçekleşecek.

Sancaktepe Belediyesi bu kapsamda 10 bin metrekare yeni park, 3 Yuvamız Sancaktepe Kreşi, 1 Aile sağlığı Merkezi, 1 Sosyal Tesis, 1 İletişim Merkezi, 8 yeni parkı ve içinde futbol, basketbol ve voleybol sahasının olduğu spor merkezini ilçe halkının hizmetine sunacak.

Belediye Başkanı Alper Yeğin, tüm projelerde halkın görüş ve ihtiyaçlarını ön planda tuttuklarını belirterek, "Sancaktepe için çalışıyor, birlikte başarıyoruz. Yakın gelecekte bu projelerin tamamlanmasıyla birlikte, Sancaktepeli komşularımız modern bir şehirde yaşamanın keyfini sürecek" ifadesini kullandı.