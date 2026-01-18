Sancaktepe'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Parkı Hizmete Açıldı

(İSTANBUL) - Sancaktepe Belediyesi tarafından Eyüp Sultan Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Parkı ile Sosyal Cafe Gençlik, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Sancaktepe Belediyesi tarafından Eyüp Sultan Mahallesi'nde toplam 10 bin metrekarelik alan üzerine kurulan park, modern yapısı ve zengin donatılarıyla her yaştan vatandaşın spor yapabileceği ve keyifli vakit geçirebileceği yeni bir yaşam alanı sunuyor. Park içerisinde 3 futbol sahası, 2 basketbol sahası, 1 voleybol sahası ve 2 tenis kortu yer alırken; spor alanlarının yanı sıra bisiklet yolu, fitness alanı ve yürüyüş yolları da bulunuyor.

Parkta, özellikle gençlerin buluşma noktası olması hedeflenen Sosyal Cafe Gençlik hizmet verecek. Ayrıca minik dostlar için de Pati Parkı oluşturuldu.

Soğuk havaya rağmen vatandaşların yoğun katılımı altında gerçekleşen açılışta konuşan Belediye Başkanı Alper Yeğin, yaklaşık 300 gündür cezaevinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile diğer belediye başkanları ve bürokratlara selam ve sevgilerini iletti.

İki yıla yaklaşan Belediye Başkanlığı döneminde ilçenin ihtiyacı dahilinde birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Yeğin, mayıs ayına kadar CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılımıyla gerçekleşecek birçok açılış ve temel atma törenleri gerçekleştireceklerini belirterek, ilçeye yeni yatırım ve projelerin müjdesini verdi.