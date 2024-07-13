Sancaktepe'de Kuyumcuya Silahlı Soygun: Dükkan Sahibi Yaralandı - Son Dakika
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Sancaktepe'de Kuyumcuya Silahlı Soygun: Dükkan Sahibi Yaralandı

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Sancaktepe'de bir kuyumcuya kar maskesiyle giren 3 kişi, altın çalarak kaçmaya çalıştı. Dükkan sahipleriyle şüpheliler arasında çıkan çatışmada dükkan sahibi yaralandı. Soygunun ardından kaçan şüpheliler hala yakalanamadı.

13.07.2024 13:07
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Sancaktepe'de cadde üzerinde bulunan kuyumcuya kar maskesiyle giren 3 kişi dükkandan altın çalarak kaçmaya çalıştı. Kaçan şüphelilerle dükkan sahipleri arasında çatışma çıktı. Olayda dükkan sahibi yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara Caddesi'ndeki bir kuyumcunun önüne plakası öğrenilemeyen bir otomobil yanaştı. Otomobildeki kar maskeli 3 kişi kuyumcuya girdi. İçeride dükkan sahipleri ile kar maskesi soyguncular arasında arbede çıktı. Şüpheliler, vitrinde bulunan bir miktar altını alarak kaçmaya çalıştı. Dükkandan çıkarak kaçmaya çalışan soyguncular ile kuyumcunun sahipleri arasında çatışma çıktı. Dükkan sahibi Nurettin Mengühan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, cadde üzerinde şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Olay yeri incelme ekipleri soygunun meydana geldiği kuyumcuda yaklaşık 50 adet kovan izi tespit etti. Dizlerinden yaralanan Nurettin Mengühan ise sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Nurettin Mengühan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

OTOMATİK SİLAHLAR İLE KUYUMCU SOYGUNU

Beykoz'dan kiraladıkları otomobil ile Sancaktepe'de silahlı soygun yapan ve dükkan sahibini yaralayan soyguncular saldırıda otomatik silahlar kullandı. Vitrinde bulunan bir miktar altını alan kar maskeli 3 soyguncu olay yerine geldikleri otomobil ile hızlıca olay yerinden uzaklaştı.

Sancaktepe\'de Kuyumcuya Silahlı Soygun: Dükkan Sahibi Yaralandı
Kaynak: DHA

Sancaktepe, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sancaktepe'de Kuyumcuya Silahlı Soygun: Dükkan Sahibi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sancaktepe'de Kuyumcuya Silahlı Soygun: Dükkan Sahibi Yaralandı - Son Dakika
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