Sancaktepe'de Minibüs Yangını

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Sancaktepe'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda yanan minibüs, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Otoyolun Sancaktepe mevkisi Ankara yönünde seyir halindeki minibüste yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, aracın yanması bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, minibüsün emniyet şeridinde yandığı görülüyor.