Sancaktepe'de Otobüs Kazası: 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Sancaktepe'de İETT otobüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, yanındaki annesi ağır yaralandı.

Mevlana Mahallesi Veysel Karani Caddesi ile Atatürk Caddesi kesişiminde, 34 HO 3747 plakalı İETT otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu kadın ile 3 yaşındaki kızına çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ve kızı otobüsün altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı anne ve çocuğu, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otobüsün altından çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 3 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan anne ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı.

Çocuğun cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bu arada kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, otobüsün anne ve çocuğuna çarptıktan sonra durması, çevredeki vatandaşların olay yerine koşturmaları yer alıyor.