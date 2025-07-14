Sancaktepe'de, kontrolden çıkan bir otomobilin, marketin önünde bulunan meşrubat dolaplarına çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Mevlana Mahallesi Ilık Sokak'ta seyreden, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, bir marketin önünde duran, meşrubatların bulunduğu 2 dolaba çarptı.
Aracın çarpıp devirdiği dolapta hasar meydana geldi.
Kaza, iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Sancaktepe'de Otomobil Market Dolaplarına Çarptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?