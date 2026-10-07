Sancaktepe'de park yüzünden çıkan kavgada bir kişi öldü, iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sancaktepe'de park yüzünden çıkan kavgada bir kişi öldü, iki şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sancaktepe\'de park yüzünden çıkan kavgada bir kişi öldü, iki şüpheli tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sancaktepe Kemal Türkler Mahallesi'nde 4 Ekim Pazar günü park yeri tartışması kavgaya dönüştü; bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili iki şüpheli tutuklandı; kavgada bıçak ve pompalı tüfek kullanıldı, güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

SANCAKTEPE'de sokak ortasında park yeri tartışması nedeniyle yaşanan kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Kavgayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli çıkarıldıkları adliyede tutuklandı. Şüphelilerin kavga ettikleri anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Sancaktepe, Kemal Türkler Mahallesi'nde 4 Ekim Pazar günü, Kamuran Y. ile 12 yıldır komşu olduğu Yusuf Taylan (34), Hasan T. (65) ve A.T. arasında park yeri nedeniyle kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan Yusuf Taylan ve Hasan T., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kavganın ardından evine çıkarak pencereden pompalı tüfekle ateş açan şüpheli Kamuran Y. (51) ise polis tarafından gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralı Yusuf Taylan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay anı ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada, Kamuran Y.'nin evinin önüne otomobilini park ettiği sırada 3 kişiyle tartışma yaşadığı ve bir süre sonra oğlu F.Y.'nin de aşağı inerek kavgaya karıştığı tespit edildi. Park nedeniyle çıkan kavganın büyümesi üzerine şüpheli Kamuran Y.'nin evinden aldığı bıçakla Yusuf Taylan'ı ağır yaraladığı belirlendi. Şüphelinin olayın ardından tekrar evine çıkarak pencereden pompalı tüfekle ateş açıp 2 kişiyi daha yaraladığı öğrenildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Öte yandan şüphelinin evinde yapılan aramada pompalı tüfek ile birlikte 5 adet kartuş ve 36 adet fişek ele geçirildi. Şüpheliler Kamuran Y. ve F.Y. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
Güvenlik KamerasıKemal TürklerSancaktepeTutuklama3. SayfaCinayetGüncelPazarSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uygulama noktasında silahlı saldırı 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı Uygulama noktasında silahlı saldırı! 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı
20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş 20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş
Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe de ünlü oyuncudan Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe de ünlü oyuncudan
Soner Olgun entübe edildi Soner Olgun entübe edildi
AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor?
Protestolarda kaydedildi Bu görüntü Hindistan’ı ayağa kaldırdı Protestolarda kaydedildi! Bu görüntü Hindistan'ı ayağa kaldırdı
13:26
İzmir paylaşımı başını yaktı Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
İzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
13:25
Devreye İlkay Gündoğan girdi Galatasaray’dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer
Devreye İlkay Gündoğan girdi! Galatasaray'dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer
13:18
Esenyurt’ta bir lisede kavga Ekipler olay yerine sevk edildi
Esenyurt'ta bir lisede kavga! Ekipler olay yerine sevk edildi
12:40
66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu’nun son hali
66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu'nun son hali
12:38
Cemil Tugay’dan ilk sözler Salondakilere 40 yıllık AK Partili gibi hitap etti
Cemil Tugay'dan ilk sözler! Salondakilere 40 yıllık AK Partili gibi hitap etti
12:25
İzmir AK Parti’ye geçti Cemil Tugay’a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
İzmir AK Parti'ye geçti! Cemil Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 13:38:19. #.0.2#
SON DAKİKA: Sancaktepe'de park yüzünden çıkan kavgada bir kişi öldü, iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei