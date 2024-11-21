Sancaktepe\'de Sahte Polis Kartları ve Silah Ele Geçirildi

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Sancaktepe'de uygulama sırasında durdurulan araçtan silah, el telsizi, çakar tertibatı ve polis izlenimi vermek için kullanılan sahte tanıtım kartları ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Kasım gecesi Safa Mahallesi'nde Atatürk ile Bahçelievler caddeleri kesişimindeki uygulama sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Trafikten men edildiği belirlenen B.A.Ö. idaresindeki 06 BUZ 496 plakalı araçta yapılan aramada, çakar tertibatı ve bir bakanlığa ait sahte tanıtım kartı ile 2 el telsizi ve bir miktar para bulundu.

Sürücünün üst aramasında ise 1 tabanca ile sahte oldukları anlaşılan 3 adet "polis emeklileri derneği" ibareli tanıtım kartı, 3 adet "emniyet ve huzur polis haberleri gazetesi" ibareli muhabir kartı ve 2 adet "polis emeklileri derneği" ibareli araç tanıtım kartı ele geçirildi.

B.A.Ö. ile araçta bulunan B.T. ve yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada B.T'nin "kasten öldürmeye teşebbüs"ten suç kaydının olduğu tespit edildi.