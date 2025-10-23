Sancaktepe'de Silahlı Saldırı: 3 Ölü - Son Dakika
Sancaktepe'de Silahlı Saldırı: 3 Ölü

Sancaktepe'de Silahlı Saldırı: 3 Ölü
23.10.2025 10:20
Sancaktepe'de gerçekleşen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, saldırgan yakalandı.

Sancaktepe'de, bir zanlının silahlı saldırısına uğrayan 3 kişi hayatını kaybetti.

Abdurrahmangazi Mahallesi Gündüz Sokak'ta gece saatlerinde yürüyen 3 kişi, henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu şahıslar ağır yaralanırken, olayı gerçekleştiren şüpheli kaçtı.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

SALDIRGAN SİLAHIYLA YAKALANDI

Kaçan şüpheli Mahir G. (45), suçta kullandığı silahla yakalanarak İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Hakkında 5 suç kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Fikri Yılmaz:
    Bu ülkeye artık idam cezası gerekli bunu görmüyor mu insanlar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
