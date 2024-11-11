Sancaktepe'de Silahlı Saldırı Ve Kaçış

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SANCAKTEPE'de bir iş yerine ateş açan şüpheliler otomobille kaçarken 2 araca çarptı. Şüpheliler kaza yaptıkları aracı olay yerinde bırakarak kaçtı.

Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında, İnönü Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerinin önüne otomobille gelen şüpheliler, silahla ateş açtıktan sonra kaçtı. Şüpheliler daha sonra saldırıyı gerçekleştirdikleri otomobille, bir otomobil ve kamyonete çarptı. Kaza nedeniyle araçta hasar oluştu. Araçtan inen şüpheliler koşarak olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri otomobilde araştırma yaptı. Araçta uzun namlulu bir silah ve çok sayıda mermi bulundu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.