Sancaktepe'de Su Borusu Patladı

Sancaktepe'de İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı yol bakım ekiplerinin çalışması sırasında su borusu patladı.
Meclis Mahallesi Atatürk Caddesi'nde çalışma yapan İBB yol bakım ekipleri, İSKİ'ye ait su borusunu patlattı. Metrelerce yükseğe fışkıran tonlarca su caddeye aktı.
Yol bakım ekiplerince iş makinesi yardımıyla suyun fışkırması engellenirken, bölgeye sevk edilen İSKİ görevlileri suyu kesmek için çalışma başlattı.
Patlayan borudan suyun fışkırdığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
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