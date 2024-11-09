Sancaktepe'de Uyuşturucu Operasyonu

Güncel

Sancaktepe'de yapılan operasyonda büyük miktarda uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran ilaç ele geçirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun koordinesinde, 'üretimi resmi makamların iznine, satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran ilaç üretimi ve ticareti yapmak' suçundan soruşturma yürütüldü. Polis, 8 Kasım Cuma günü Sancaktepe'de bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 144 bin dolumu yapılmış sentetik ecza hap, 453 kilogram sentetik ecza hap yapımında kullanılan toz halinde hammadde, 7 farklı hap basımında ve imalatında kullanılan makina ve çok miktarda hap ambalajlamasında kullanılan ambalaj malzemesi ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ YAKALANDI

Operasyonda 2 şüpheli yakalanırken, 2 şüpheli kaçtı. Kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan 2 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.