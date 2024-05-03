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Sancaktepe'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen Abdurrahmangazi Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi.

Adresteki aramada 510 gram marihuana, 8 kilo 390 gram kokain, ruhsatsız tabanca, 37 fişek, 2 cep telefonu, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 700 lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli B.H, "uyuşturucu madde ticareti", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.