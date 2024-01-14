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Sancaktepe'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sancaktepe'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Sancaktepe'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç karıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik sıkıştı ancak araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Sancaktepe\'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
14.01.2024 - 23:57,
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Sancaktepe'de, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolunun Ankara istikametinde seyreden Sinan B. yönetimindeki 34 DAF 464 plakalı otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarpıp savruldu.

Bu esnada biri taksi olmak üzere toplam 4 aracın otomobile çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada 2 kişi yaralandı, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Güvenlik güçlerince otoyol üzerinde önlem alındı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle sıkışan trafik araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA
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