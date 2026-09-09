Sancaktepe'deki zincirleme kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sancaktepe'deki zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

Sancaktepe\'deki zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
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Sancaktepe'de beton pompası, caddeye girmeye çalışan beton mikserine çarpıp karşı şeride geçerek 3 araca daha çarptı. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılırken, kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sancaktepe'de beton pompasının, beton mikseri ile 3 araca çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Eyüpsultan Mahallesi İmam Rabbani Caddesi'nde seyreden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 MKF 401 plakalı beton pompası, caddeye girmeye çalışan beton mikserine çarptı.

Daha sonra karşı şeride geçerek 3 araca daha çarpan beton pompası, ağaç ve duvara çarptıktan sonra durabildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan beton pompasının sürücüsü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada yaralanan beton pompası sürücüsü ile diğer araçlardaki 4 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sancaktepe'deki zincirleme kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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