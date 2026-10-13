Sancaktepe'de 4. Düzey Yenidoğan Yoğun Bakım ve Doğum Ünitesi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sancaktepe'de 4. Düzey Yenidoğan Yoğun Bakım ve Doğum Ünitesi Açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 11 yataklı Tandoğan Alpaslan Yenidoğan Yoğun Bakım ve Doğum Ünitesi hizmete açıldı. Ünitede ileri düzey yoğun bakım, terapötik hipotermi, yüksek frekanslı ventilasyon ve ECMO uygulanabilecek.

Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde, 4. düzey tedavi hizmeti sunacak Tandoğan Alpaslan Yenidoğan Yoğun Bakım ve Doğum Ünitesi hizmete açıldı.

Hastanede düzenlenen açılış töreninde konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, son 1,5 yıldır sağlıktan sorumlu vali yardımcısı olarak İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığının kentteki hizmetlerini takip etme, yerinde görme ve vatandaş memnuniyetine ilişkin geri bildirimleri öğrenme fırsatı bulduğunu kaydetti.

Sağlık hizmetinin insanın aciz ve muhtaç olduğu zamanda ulaşması gereken bir hizmet olduğunu, bu yüzden etkin ve yetkin bir şekilde sunulması gerektiğini belirten Gözen, insanların ihtiyaç duydukları anda kendilerine uzanacak yardım ve iyilik elini beklediğini, bu süreçte yapılanların hayatlarında ve hafızalarında derin izler bıraktığını ifade etti.

Gözen, Sağlıkta Dönüşüm Programı'yla sağlık sisteminin reforme edildiğini anlatarak, "Sağlıklı Yüzyıl Projesi'yle de artık sistemin varsa ufak tefek aksaklıkları, onlar düzeltilerek büyük de yatırımlar yapılarak etkin ve verimli bir şekilde işleyen sağlık sistemine sahip olduk. Hem kamu alanı hem özel alan bütünleştirilmiş bir şekilde topluma hizmet sunmanın gayreti içerisinde." diye konuştu.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner de sadece hizmet değil, tüm dünyanın gıptayla baktığı kaliteli hizmet sunmak için gece gündüz mücadele ettiklerini, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesinde açtıkları Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nin, bunun en güzel örneklerinden biri olduğunu belirtti.

Halk sağlığı müdürü olarak 2017 yılında göreve başlamasından itibaren bebek ölümlerine ilişkin verileri takip ettiklerini aktaran Güner, son yıllarda bebek ölümlerinin azaldığını kaydederek, "Her bebek değerli. Hele ki bu doğurganlık hızımızın 1,2'lere düştüğü, her bebeğe ihtiyaç duyduğumuz dönemde, vatandaşımızın gözü gibi baktığı bebeklerimizi hayatta tutmak bizim için çok önemli." dedi.

Güner, yenidoğan ünitesinin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde sağlıkta dönüşümde bir devrim yaptık. 2002 yılından itibaren günden güne tüm dünyanın örnek gösterdiği ve kimsenin de ulaşmakla ilgili tahayyül edemediği -diğer ülkelerden bahsediyorum- bu hizmete ulaşmakla ilgili tahayyüllerinin, hayallerinin olmadığı bir sistemi devam ettiriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Törene, üniteye adı verilen ve hastanenin İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görev yaparken 13 Haziran'da vefat eden Tandoğan Alpaslan'ın ailesi, hastane yöneticileri, doktorlar ve sağlık çalışanları katıldı.

İleri düzey yoğun bakım hizmeti sunulacak

Tandoğan Alpaslan Yenidoğan Yoğun Bakım ve Doğum Ünitesi, 11 yatak kapasitesiyle ileri düzey yenidoğan yoğun bakım, takip ve tedavi hizmetleri sunacak.

Ünitede, doğum sırasında oksijensiz kalmaya bağlı beyin hasarı riski bulunan yenidoğanlara yönelik terapötik hipotermi (soğutma tedavisi), solunum yetmezliği yaşayan bebekler için yüksek frekanslı ventilasyon dahil ileri solunum desteği ve uygun hastalarda ekstrakorporeal membran oksijenasyonu (ECMO) uygulanabilecek.

ECMO yöntemiyle ağır kalp veya solunum yetmezliği bulunan ve standart tedavilere yeterli yanıt vermeyen uygun hastalarda, kan vücut dışında oksijenlendirilerek kalp ve akciğer fonksiyonları geçici olarak desteklenebilecek.

Ünitenin hizmete alınmasıyla yüksek riskli ve kritik durumdaki yenidoğanların ileri düzey takip ve tedavisine yönelik sağlık hizmeti kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA
Eğitim ve Araştırma HastanesiSancaktepeYenidoğanHastaneGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk’tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
Samsunspor’un teklifini duyan Tedesco’dan saniyesinde cevap Samsunspor'un teklifini duyan Tedesco'dan saniyesinde cevap
NBA yıldızından Galatasaray sürprizi Geceye damga vurdu NBA yıldızından Galatasaray sürprizi! Geceye damga vurdu
Başörtüsü gerilimi tırmanıyor Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar Başörtüsü gerilimi tırmanıyor! Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar
Haklarındaki iddialar vahim ’Ankara Abisi’ gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama Haklarındaki iddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar Bakanlık ifşa etti Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar! Bakanlık ifşa etti
17:54
A Milli Takım’ın başına mı geçiyor Arda Turan’dan iddialara yanıt
A Milli Takım'ın başına mı geçiyor? Arda Turan'dan iddialara yanıt
17:11
Kılıçdaroğlu’ndan Azerbaycan’daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
Kılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan'daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
17:01
Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi
Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi
16:40
Azerbaycan’da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri
Azerbaycan'da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri
16:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Prensi Selman ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Prensi Selman ile görüştü
15:51
Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti: Bu 14 sucuk markasından uzak durun
Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti: Bu 14 sucuk markasından uzak durun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 18:12:33. #7.13#
SON DAKİKA: Sancaktepe'de 4. Düzey Yenidoğan Yoğun Bakım ve Doğum Ünitesi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei