Sanchez'den Barış Mutabakatına Destek

(ANKARA) - İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD ile İran arasında varıldığı duyurulan barış mutabakatını memnuniyetle karşıladıklarıını belirterek, anlaşmanın Orta Doğu'da yeni bir dönemin başlangıcı olmasını umduğunu söyledi.

Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'daki çatışmanın ağır insani ve ekonomik sonuçlarına dikkati çekti. Sanchez şu ifadeleri kullandı:

"7 bin 400'den fazla kişi hayatını kaybetti; bunların büyük çoğunluğu sivildi. Yüzlerce ev, okul ve hastane yıkıldı. Fiyatlarda genel bir artış yaşandı ve Avrupa'da da milyarlarca avroluk kayıplar meydana geldi. İran'daki çatışmanın bilançosu budur."

Bugün duyurulan barış anlaşmasının bu anlamsızlığa son vermesini, tüm taraflarca saygı görmesini ve Orta Doğu'da yeni bir dönemin başlangıcını işaret etmesini umuyoruz.

Kutlayalım. Ancak unutmayalım ve bir kez daha öğrenelim ki savaş bir başarısızlıktır. Diyalog ve diplomasi tek yoldur."