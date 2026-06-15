Sanchez'den Barış Mutabakatına Destek - Son Dakika
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Sanchez'den Barış Mutabakatına Destek

15.06.2026 12:36
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İspanya Başbakanı Sanchez, ABD-Iran barış anlaşmasını olumlu buldu, bölgedeki çatışmalara dikkat çekti.

(ANKARA) - İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD ile İran arasında varıldığı duyurulan barış mutabakatını memnuniyetle karşıladıklarıını belirterek, anlaşmanın Orta Doğu'da yeni bir dönemin başlangıcı olmasını umduğunu söyledi.

Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'daki çatışmanın ağır insani ve ekonomik sonuçlarına dikkati çekti. Sanchez şu ifadeleri kullandı:

"7 bin 400'den fazla kişi hayatını kaybetti; bunların büyük çoğunluğu sivildi. Yüzlerce ev, okul ve hastane yıkıldı. Fiyatlarda genel bir artış yaşandı ve Avrupa'da da milyarlarca avroluk kayıplar meydana geldi. İran'daki çatışmanın bilançosu budur."

Bugün duyurulan barış anlaşmasının bu anlamsızlığa son vermesini, tüm taraflarca saygı görmesini ve Orta Doğu'da yeni bir dönemin başlangıcını işaret etmesini umuyoruz.

Kutlayalım. Ancak unutmayalım ve bir kez daha öğrenelim ki savaş bir başarısızlıktır. Diyalog ve diplomasi tek yoldur."

NE OLMUŞTU?

ABD ve İsrail 28 Şubat'ta İran'a saldırarak aylarca süren İran savaşını başlattı. Nisan ayında ABD ve İran arasında Pakistan aracılığıyla yapılan görüşmeler kapsamında iki haftalık ateşkes ilan edildi, ardndan ABD ateşkesi süresiz olarak uzattı. Böylece karşılıklı abluka ve saldırılar sürse de İran savaşı sıcak çatışmanın durduğu bir aşamaya girdi. Ardından ABD Başkanı Donald Trump gece saatlerinde İran ile anlaşmanın tamamlandığını doğrulayarak, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını ve ABD'nin deniz ablukasının kaldırılacağını duyurdu. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "İran İslam Cumhuriyeti ile yapılan anlaşma artık tamamlandı" ifadelerini kullandı. Tahran da ABD Başkanı'nın duyurusunu doğruladı.

Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, İspanya, Ekonomi, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sanchez'den Barış Mutabakatına Destek - Son Dakika

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