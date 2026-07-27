Sanchez'den Gazzeli Çocuklara Teşekkür - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sanchez'den Gazzeli Çocuklara Teşekkür

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya Başbakanı Sanchez, Gazze'deki çocukların yaptığı portre için video ile teşekkür etti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze'de harabelerin arasındaki bir duvara portresini çizen Gazzeli çocuklara sosyal medya üzerinden yayımladığı video mesajla teşekkür etti.

Sanchez, Gazze'de yaşayan Layan Al Quaqa, Obay Kareem ve arkadaşlarının yıkılan binaların arasında kalan bir duvara İspanya Başbakanı'nın portresini çizerek İspanya halkına teşekkür etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Layan ve arkadaşlarına teşekkür eden Sanchez, "Layan'a ve sanatçılara bu çok güzel jest için, ayrıca İspanya'ya sevgilerini gösteren bütün Filistinlilere teşekkür ederim. Bu kadar acının ortasında bize sevginizi gönderecek bir an buldunuz. Bu nedenle Layan'a, Gazze'deki tüm çocuklara ve ailelerine çok basit bir şey söylemek istiyorum. İspanyol toplumunun tamamı sizi duyuyor, sizi görüyor, sizi seviyor ve sizi unutmuyor." ifadelerini kullandı.

Sanchez, Gazze'deki çocukların okullarında korkusuzca yeniden resim yapabileceği ve barış içinde yaşayabileceği günlerin en kısa sürede gelmesini umduğunu söyleyerek, "İspanya'dan hepinize kucak dolusu sevgiler." dedi.

Sanchez'den Layan ve Obay ile ortak paylaşım

Sanchez'in yaptığı paylaşımı Layan Al Quaqa ve Obay Kareem'in hesaplarıyla ortak paylaşması da büyük beğeni topladı.

Video kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşırken, binlerce kişi de yorumlarda Sanchez ve İspanya halkına Gazze ve Filistin'e destekleri için teşekkür etti.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan Sanchez'in duvar resmi ise Filistin'e verdiği siyasi destekle öne çıkan İspanya'ya yönelik anlamlı bir teşekkür olarak değerlendirildi.

Filistin devletini tanıyan ülkeler arasında yer alan İspanya, son dönemde Gazze konusunda attığı diplomatik adımlar ve uluslararası platformlarda sergilediği tutumla dikkat çekiyor.

Madrid yönetimi, Avrupa Birliği içinde Gazze'de ateşkes çağrılarının en güçlü savunucularından biri olurken, Gazze'de yaşanan insani krize ilişkin uluslararası platformlarda da aktif bir tutum sergiliyor.

Gazzeli çocukların harabelerin arasında çizdiği portre ile Sanchez'in buna verdiği video yanıtı, Gazze ile İspanya arasında sembolik bir dayanışma örneği olarak öne çıktı.

Kaynak: AA

İspanya, Güncel, Gazze, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sanchez'den Gazzeli Çocuklara Teşekkür - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seyir tepesindeki katliamın nedeni belli oldu Seyir tepesindeki katliamın nedeni belli oldu
Şırnak’ta nefes kesen kurtarma operasyonu: Ekipler zamanla yarıştı Şırnak'ta nefes kesen kurtarma operasyonu: Ekipler zamanla yarıştı
Yargıtay süreci resmen başladı: CHP’ye mutlak butlan kararı ön incelemeye alındı Yargıtay süreci resmen başladı: CHP'ye mutlak butlan kararı ön incelemeye alındı
DEM Parti’den ’Terörsüz Türkiye’ için çerçeve yasa sinyali: Hafta içi Meclis’e sunulacak DEM Parti'den 'Terörsüz Türkiye' için çerçeve yasa sinyali: Hafta içi Meclis'e sunulacak
Antalya’da kadın cinayeti Eski kız arkadaşını öldürüp intihar etti Antalya'da kadın cinayeti! Eski kız arkadaşını öldürüp intihar etti
Ünlü piliç markasının firmasında ilaçlama faciası: 34 işçi zehirlendi Ünlü piliç markasının firmasında ilaçlama faciası: 34 işçi zehirlendi

12:47
Rakamlar endişe verici: Türkiye’de 75 yıldır böylesi görülmedi
Rakamlar endişe verici: Türkiye'de 75 yıldır böylesi görülmedi
11:54
Dehşete düşüren görüntü İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor
Dehşete düşüren görüntü! İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor
11:51
CHP’de 264 eski milletvekili istifa etti
CHP'de 264 eski milletvekili istifa etti
11:15
Gülistan Doku soruşturması Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede
Gülistan Doku soruşturması! Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede
11:08
Günün en acı karesi Aynı aileden 4 tabut yan yana
Günün en acı karesi! Aynı aileden 4 tabut yan yana
10:56
Dünyanın en büyük bankası Türkiye’de küçülmeye gitti Şubelerini kapattı
Dünyanın en büyük bankası Türkiye'de küçülmeye gitti! Şubelerini kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 12:55:02. #7.13#
SON DAKİKA: Sanchez'den Gazzeli Çocuklara Teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.