Sanchez'den NATO Zirvesi'nde Esneklik Vurgusu - Son Dakika
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Sanchez'den NATO Zirvesi'nde Esneklik Vurgusu

22.06.2025 20:38
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İspanya Başbakanı Sanchez, NATO harcamalarının GSYİH'nin %5'ine çıkarılması zorunlu olmayacak.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 24-25 Haziran'da Hollanda'nın Lahey kentinde yapılacak NATO Zirvesi'nde öncelikli konu olarak belirlenen savunma harcamalarının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYİH) yüzde 5'ine çıkarılması ile ilgili tartışmalarda zorunluluk yerine esneklik getirilmesi hususunda anlaştıklarını bildirdi.

Sanchez, Madrid'deki Başbakanlık konutu Moncloa'da yaptığı açıklamada, Lahey'deki NATO Zirvesi'nin sonuç bildirisinde savunma harcamalarının artırılmasıyla ilgili pürüzün giderilmesi için NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile anlaştığını duyurdu.

"NATO ile anlaşma sağladık. Bizim için çok pozitif. Savunma harcamalarının GSYİH'nin yüzde 5'ine çıkarılması zorunluluk olmayacak, esneklik getirilecek." diyen Sanchez, "İspanya ve tüm NATO için iyi bir anlaşma oldu. Bu anlaşma NATO'da çok ulusluluğun işlediğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

İspanya hükümeti olarak, NATO'daki taahhütlerini yerine getirmeye devam edeceklerini vurgulayan Sanchez, İspanya'nın NATO'da bu zamana kadar olduğu gibi lojistik destek, insani yardım, barış ve koruma misyonlarına ve finansman desteklerine devam edeceğini söyledi.

NATO'nun tüm üyelerinin egemen ülkeler olduğunu, her ülkenin savunma harcamasını kendi şartlarına göre artırma hakkı ve meşruluğu bulunduğunu dile getiren Sanchez, "Savunma harcamalarının GSYİH'nin yüzde 5'ine çıkartılmasıyla ilgili NATO ülkelerinin meşru kararlarına saygı gösteriyoruz ama biz yapmayacağız." şeklinde konuştu.

Sanchez, 2018 yılında iktidara geldiklerinde İspanya'nın savunma harcamalarının GSYİH'nin yüzde 0,9'una denk geldiğini, bu yıl aldıkları kararla 2025 sonu itibarıyla bunu yüzde 2,1'e çıkarmış olacaklarını kaydetti.

İspanya Başbakanı, "İspanya, GSYİH'nin yüzde 2,1'ini savunmaya aktaracak. Bunun ne bir fazlası ne bir eksiği." dedi.

"Savunma harcamalarının GSYİH'nin yüzde 5'ine çıkarılması orantısız ve gereksiz"

"Savunma harcamalarının GSYİH'nin yüzde 5'ine çıkarılması orantısız ve gereksiz." diyen Sanchez, savunmaya bu kadar çok yatırım yapmanın "İspanya'nın refah devleti ve dünya görüşüyle bağdaşmadığını" bir kez daha dile getirdi.

Savunma harcamalarının GSYİH'nin yüzde 5'ine çıkarılmasının İspanya'nın bu zamana kadar mücadele ettiği ekonomik ve sosyal refah ile eşitlik hedeflerini yerine getirmesine yardımcı olmayacağını, kamu açığını artıracağını, kalkınma yatırımlarını azaltacağını ve savunma sektöründeki ileri ülkelere daha fazla bağımlı olmasına neden olacağını dile getiren Sanchez, şöyle devam etti:

"2035'e kadar savunma harcamalarının GSYİH'nin yüzde 5'ine çıkarılması demek 350 milyar avroluk ek harcama demek. Bu da kemer sıkma ve kesinti kabuslarının geri gelmesi anlamına gelir ve biz bunu kabul edemeyiz. Savunma harcamalarını yüzde 5'e çıkarmak tüm kırmızı çizgilerin geçilmesi anlamına gelecektir."

NATO'nun görevinin küresel tehditleri önceden belirlemek ve etkisiz hale getirmek olduğunu vurgulayan Sanchez, Rutte ile vardıkları anlaşma ile NATO'daki katılımlarının ve meşruluklarının sağlam bir şekilde devam edeceğini savundu.

İspanya'nın AB, NATO ve BM'nin güvenlik mimarisinde önemli bir oyuncu olduğunu aktaran Sanchez, ayrıca İspanya olarak ortak Avrupa ordusu hedefini desteklediklerinin altını çizdi.

"Savaşların kazananı asla olmaz"

Sanchez diğer yandan ABD'nin İran'ın nükleer santrallerine yaptığı saldırıya işaret ederek, "Savaşların kazananı asla olmaz. Biz daha fazla savaş istemiyoruz. Barış, kalkınma, işbirliği ve çok ulusluluğa yatırım yapılmasını istiyoruz. Barış, umut yaratmak ve ilericilikten geçer." dedi.

Bu arada Sanchez, X hesabından yaptığı açıklamada da şu ifadeleri kullandı:

"Orta Doğu çöküşün eşiğinde. Sınırlama ve gerginliğin azaltılması, diplomasi ve diyaloğa acil ihtiyaç var. Bu çatışmada sivillerin hayatını kaybetmesinin yasını tutuyoruz. İran'ın nükleer silahlara hiçbir zaman erişimi olmamalı ancak bölgede istikrar ancak uluslararası hukuka tam saygı gösterilerek, müzakere masasında sağlanabilir. Herkes için kapsamlı bir barış ve güvenlik çerçevesi oluşturan diplomatik çözüme ihtiyacımız var."

Kaynak: AA

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