Sanders, 19 Amerikan askerinin öldüğü İran savaşında fonların kesilmesini istedi - Son Dakika
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Sanders, 19 Amerikan askerinin öldüğü İran savaşında fonların kesilmesini istedi

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Sanders, CNN'e verdiği röportajda İran savaşının yasa dışı olduğunu belirterek Demokratların karar tasarılarıyla yetinmeyip savaşa ayrılan fonları da kesmesini istedi. Sanders, savaşta 19 Amerikan askerinin öldüğünü ve savaşın ABD'ye yüz milyarlarca dolara mal olduğunu söyledi.

ABD'li Senatör Bernie Sanders, ülkesinin İran'a karşı yürüttüğü savaşın "yasa dışı ve anayasaya aykırı" olduğunu belirterek Demokratların savaşı durdurmak için karar tasarıları sunmakla yetinmeyip savaşa ayrılan kaynakları da kesmesi gerektiğini söyledi.

Sanders, CNN'e verdiği röportajda, ABD'de 3 Kasım'daki ara seçimlerde başarılı olan Demokratların gelecek dönemde izlemesi gereken politikaları değerlendirdi.

ABD'nin İran'la savaşına ilişkin konuşan Sanders, "Demokratların yapabileceği şey savaşı durdurmak. Bunu yalnızca karar tasarıları geçirerek değil, savaşa ayrılan fonları keserek yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

Sanders, "Bu savaş, yasa dışı ve anayasaya aykırı." diyerek savaşta 19 Amerikan askerinin hayatını kaybettiğini, İran ve komşu ülkelerde binlerce masum kadın, erkek ve çocuğun öldüğünü belirtti.

Savaşın ABD'ye yüz milyarlarca dolara mal olduğunu belirten Sanders, benzin ve diğer temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarının??????? da önemli ölçüde yükseldiğini kaydetti.

Mamdani'den "seçim sonuçları halkın tepkisini yansıtıyor" yorumu

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani de aynı programda yaptığı değerlendirmede, seçim sonuçlarının halkın mevcut siyasi düzene yönelik tepkisini yansıttığını belirtti.

Mamdani, çalışan kesimin ihtiyaçlarının gerçekçi olmadığı yönünde siyasetçiler tarafından sürekli geçiştirilmekten yorulduğunu ifade ederek adayların siyasi görüşleri farklı olsa da seçim kampanyalarında çalışan kesimin yaşadığı sorunlara çözüm önerileri sunduklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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