Sandıklı'da ekmek fırınları zabıtaca hijyen ve muhafaza şartları için denetlendi

Sandıklı'da ekmek fırınları zabıtaca hijyen ve muhafaza şartları için denetlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sandıklı'da zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimi için ekmek fırınlarını denetledi. Denetimlerde üretim ve satış alanları, hijyen ile muhafaza koşulları incelendi; belediye ilçe genelindeki denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.
? Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla ekmek fırınları denetlendi.
? Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, fırınların üretim ve satış alanları, hijyen koşulları, ürünlerin muhafaza şartları ile genel temizlik durumları incelendi.
Belediyeden yapılan açıklamada, halk sağlığının korunması ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla ilçe genelindeki fırın denetimlerinin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.
Kaynak: AA
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