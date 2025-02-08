Sandıklı ilçesinda küçükbaş hayvanlara veba ve çiçek aşısı yapıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan sağlığını koruma ve hastalıkların yayılmasını engellemek amacıyla hayvanlara yönelik aşı çalışmalarını sürdürüyor.
Yetkililer, ilçedeki veba ve çiçek gibi bulaşıcı hastalıklara karşı küçükbaş hayvanlara aşı çalışması yaptı.
Son Dakika › Güncel › Sandıklı'da Küçükbaş Hayvanlara Aşı Uygulandı - Son Dakika
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