Şanghay Havalimanlarında Rekor Yolcu Sayısı - Son Dakika
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Şanghay Havalimanlarında Rekor Yolcu Sayısı

Şanghay Havalimanlarında Rekor Yolcu Sayısı

2024'te Şanghay havalimanları, yolcu sayısında yüzde 29 artışla 124 milyonu aştı.

02.01.2025 15:01
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SHANGHAİ, 2 Ocak (Xinhua) -- Çin'in Shanghai bölgesindeki havalimanları 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 29 artışla 124 milyonu aşan yıllık yolcu seyahati sayısıyla rekor kırdı.

Shanghai Havalimanı İdaresi'nin açıkladığı verilere göre şehre gelen veya şehirden giden toplam uçuş sayısı geçen yıl yüzde 15 artışla 803.000'e yükselirken, kargo ve posta hacmi 2024 yılında yüzde 11 artışla 4,2 milyon tona ulaştı.

10 yeni varış noktasının eklenmesi, mevcut 19 güzergahtaki uçuş sıklığının artırılması ve 8 güzergahta uçuşların yeniden başlatılmasının yanı sıra daha fazla orta ve uzun mesafeli uçuş düzenlenmesi ve Kuşak ve Yol katılımcısı ülkelere ve bu ülkelerden yapılan uçuşlarda artış yaşanması bu yükselişe katkı sağladı.

Shanghai'daki havalimanlarının küresel havacılık ağı an itibarıyla 48 ülkedeki 291 varış noktasını kapsıyor.

Operasyonel verimlilikte de 2024 yılında kayda değer bir iyileşme görülürken, Pudong havalimanının transfer oranı yüzde 15,7'ye yükselerek rekor kırdı.

Pudong ve Hongqiao havalimanlarının bulunduğu Shanghai, hem yolcu hem de kargo taşımacılığı için önemli bir havacılık merkezi konumunda.

Kaynak: Xinhua

Havacılık, Teknoloji, Ekonomi, Ulaşım, Turizm, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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