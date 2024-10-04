Sanıkların Tahliyesine İtiraz - Son Dakika
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Sanıkların Tahliyesine İtiraz

Sinan Ateş davasında sanıkların tahliyesine duruşma savcısı itiraz etti.

04.10.2024 03:49
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ESKİ Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davadan dosyası ayrılan sanık Serdar Öktem'in adli kontrol şartıyla ve beraat eden sanık Çağlar Zorlu'nun tahliyesine duruşma savcısı tarafından itiraz edildi.

Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce dün karar açıklanan davada, duruşma savcısı, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilen, iddianameye göre tetikçinin kaçırılmasına katıldığı şüphesiyle yargılanan ve davadan dosyası ayrılan, sanık avukat Serdar Öktem ve iddianameye göre Sinan Ateş'in adres bilgilerini Tolgahan Demirbaş'a veren sanık Çağlar Zorlu'nun tahliye kararına itiraz etti. Öktem'in tahliyesine ilişkin itiraz gerekçesinde 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' suçundan yargılanan Öktem'e isnat edilen suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olguların mevcudiyeti ve atıla suça ilişkin yasada belirtilen ceza miktarı dikkate alınarak adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı belirtildi.

Zorlu'nun tahliyesine ilişkin itirazın gerekçesinde ise sanığa isnat edilen suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut olguların mevcudiyeti, atılı suça ilişkin olarak yasada belirtilen ceza miktarı ve sanığın yargılamadan kaçma tehlikesi dikkate alınarak adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı beyan edildi.

Kaynak: DHA

Serdar Öktem, Sinan Ateş, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

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