Şanlıurfa Akçakale\'de 17 adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda ayakkabı içerisinde, duvar ve yastıkların arasına gizlenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 18 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi.