Şanlıurfa Akçakale'de dolandırıcılıktan 7 yıl 6 ay hapis cezası olan firari yakalandı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, dolandırıcılık suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İşlemlerinin ardından cezaevine teslim edilen hükümlü, cezasını çekmeye başladı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, "dolandırıcılık" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü M.Y. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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