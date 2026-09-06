Şanlıurfa Akçakale'de tarım işçilerini taşıyan minibüs kanala devrildi, 19 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa Akçakale'de tarım işçilerini taşıyan minibüs kanala devrildi, 19 kişi yaralandı

Şanlıurfa Akçakale\'de tarım işçilerini taşıyan minibüs kanala devrildi, 19 kişi yaralandı
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Şanlıurfa-Akçakale karayolu Koruklu Mahallesi'nde tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi. Kazada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 19 kişi yaralanırken, yaralılar Akçakale, Harran ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün sulama kanalına devrildiği kazada 19 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale karayolu üzerindeki Koruklu Mahallesi'nde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 44 ABG 037 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma sevk edildi. Ekipler, araçta bulunan yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı. Kazada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 19 kişi, ekiplerin çalışmasıyla minibüsten çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Akçakale, Harran ve Şanlıurfa kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Şanlıurfa-Akçakale karayolunun Akçakale istikameti bir süre araç trafiğine kapatıldı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, jandarma ekipleri olası ikinci bir kazaya karşı bölgede güvenlik önlemi aldı.

Sulama kanalına devrilen minibüs, çekici ve vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak otoparka götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa Akçakale'de tarım işçilerini taşıyan minibüs kanala devrildi, 19 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa Akçakale'de tarım işçilerini taşıyan minibüs kanala devrildi, 19 kişi yaralandı - Son Dakika
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