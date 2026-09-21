Şanlıurfa Birecik'te kasten öldürme zanlısı saklandığı adreste yakalanıp tutuklandı

Şanlıurfa Birecik'te kasten öldürme zanlısı saklandığı adreste yakalanıp tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 2025'te işlenen kasten öldürme suçundan aranan zanlı, jandarmanın operasyonuyla bir yakınına ait adreste yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edilmesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde "kasten öldürme" suçuna ilişkin aranan şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda ekipler, 2025'te Birecik'te gerçekleşen "kasten öldürme" suçunun faili olduğu belirlenen zanlı A.Ç'nin bir yakınına ait adreste saklandığını tespit etti.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda zanlı, gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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