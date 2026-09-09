Şanlıurfa Bozova'da kamyona çarpan hafif ticari araçtaki aynı aileden 4 kişi öldü - Son Dakika
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Şanlıurfa Bozova'da kamyona çarpan hafif ticari araçtaki aynı aileden 4 kişi öldü

Şanlıurfa Bozova\'da kamyona çarpan hafif ticari araçtaki aynı aileden 4 kişi öldü
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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçta bulunan aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, bir kamyona çarpan hafif ticari araçtaki aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Yeşilova Mahallesi yakınlarında, Levent Çerçi (41) yönetimindeki 27 APV 283 plakalı hafif ticari araç, Mehmet Gör idaresindeki 63 ALA 126 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ile eşi Fatma (36), çocukları Mustafa (15) ve Büşra Çerçi (12) hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa Bozova'da kamyona çarpan hafif ticari araçtaki aynı aileden 4 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa Bozova'da kamyona çarpan hafif ticari araçtaki aynı aileden 4 kişi öldü - Son Dakika
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