Şanlıurfa'da 12 katlı bina inşaatında çalışan işçi 3. kattan düşüp kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'da 12 katlı bina inşaatında çalışan 32 yaşındaki işçi, 3. kattan düşerek ağır yaralandı. Özel hastaneye kaldırılan işçi doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı; cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Şanlıurfa'da, bir inşaatın 3'üncü katından düşen işçi Ahmet Beytemur (32), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. 12 katlı bir bina inşaatında çalışan Ahmet Beytemur, iddiaya göre dengesini kaybederek 3'üncü kattan düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Beytemur'u ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Beytemur, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ahmet Beytemur'un cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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