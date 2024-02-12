Şanlıurfa'da 2 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 2 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa\'da 2 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

12.02.2024 15:59
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 2 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyona ilişkin 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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