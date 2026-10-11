Şanlıurfa'da 2 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Şanlıurfa'da 2 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheliden 2'si tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu iki araçta 2 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si hakimlikçe tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine iki aracı durdurdu.
Araçlarda yapılan aramalarda 2 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Paylaşılan görüntülerde, bir otomobilin bagajına gizlenmiş uyuşturucunun çıkarılması yer aldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?