Şanlıurfa'da 2 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine iki aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan aramalarda 2 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Paylaşılan görüntülerde, bir otomobilin bagajına gizlenmiş uyuşturucunun çıkarılması yer aldı.