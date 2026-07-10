Şanlıurfa'da 31 yıl hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'da kesinleşmiş 31 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan hakkında 31 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.