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Şanlıurfa'da yemek sonrası rahatsızlanan 55 öğrenci tedavi altına alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da yemek sonrası rahatsızlanan 55 öğrenci tedavi altına alındı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Şehit Kemal Karakayalı İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, yedikleri öğle yemeğinin ardından mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle rahatsızlandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 55 öğrencinin tedavisi devam ediyor.

Şanlıurfa\'da yemek sonrası rahatsızlanan 55 öğrenci tedavi altına alındı
10.01.2024 - 17:28,
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan 55 öğrenci tedavi altına alındı.

Şehit Kemal Karakayalı İlkokulu ve Ortaokulunda öğle yemeği yiyen öğrenciler, bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle okul idaresine başvurdu.

İhbar üzerine okula gelen 112 Acil Servis ekipleri, 55 öğrenciyi Siverek Devlet Hastanesine kaldırdı.

Siverek Kaymakamı Musa Aydemir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, hastaneye gelerek öğrencilerin durumuyla ilgili doktorlardan bilgi aldı.

Hastanede tedavisi tamamlanan bazı öğrenciler taburcu edildi.

Kaynak: AA
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