Şanlıurfa\'da 65 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

ŞANLIURFA'da durdurulan otomobilde yapılan aramada ruhsatsız 65 tabanca, 79 şarjör ve 50 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbarla takibe aldıkları otomobili otoyol girişinde durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramada, çuvallar içerisine gizlenmiş halde 65 ruhsatsız tabanca, 79 şarjör ve 50 mermi ele geçirildi. Silahlar ile mühimmata el koyan polis, otomobildeki 2 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.