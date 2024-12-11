Şanlıurfa'da 7 Günlük Etkinlik Yasağı

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(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa Valiliği, il genelinde basın açıklaması, yürüyüş, eylem ve miting gibi tüm açık alan etkinliklerinin 7 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Şanlıurfa Valiliği, Valilik ile kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler haricinde yapılması muhtemel tüm açık alan etkinliklerinin 7 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla Valilik ile Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler haricinde muhtemel tüm açık alan etkinlikleri (basın açıklaması, toplanma, yürüyüş, açlık grevi, oturma eylemi, nöbet eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma, vb.) ile İlimiz Merkez ve ilçelerimizde eylem etkinlik düzenlemek ve düzenlenecek olan eylem/etkinliğe destek vermek amacıyla ilimize gelen şahısların ve araçların ilimiz sınırlarına girişleri 11.12.2024 saat: 16.00'dan 18.12.2024 saat: 23.59'a kadar 7 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır" denildi.